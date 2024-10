“Orrenda”. Ballando con le Stelle, Fabio Canino atroce su Barbara D’Urso. La sentenza in diretta (Di domenica 6 ottobre 2024) “Non ti dovevi permettere”. Ballando con le Stelle, Canino asfalta Barbara D’Urso. La puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle è stata ricca di emozioni, competizione e colpi di scena, consolidando il successo di questa edizione. Andata in onda il 5 ottobre 2024, la serata ha visto esibizioni sorprendenti da parte delle coppie in gara, tutte desiderose di guadagnarsi il favore della giuria e del pubblico. Al primo posto nella classifica combinata tra giuria e televoto si sono piazzati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, confermando il loro ottimo livello di prestazione. >> “Succede un casino”. Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli esplode nel dopo esibizione Al secondo posto, Nina Zilli e Pasquale La Rocca hanno conquistato 72 punti, grazie anche all’assegnazione del tesoretto da parte di Rossella Erra. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Non ti dovevi permettere”.con leasfalta. La puntata di ieri sera dicon leè stata ricca di emozioni, competizione e colpi di scena, consolidando il successo di questa edizione. Andata in onda il 5 ottobre 2024, la serata ha visto esibizioni sorprendenti da parte delle coppie in gara, tutte desiderose di guadagnarsi il favore della giuria e del pubblico. Al primo posto nella classifica combinata tra giuria e televoto si sono piazzati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, confermando il loro ottimo livello di prestazione. >> “Succede un casino”.con le, Sonia Bruganelli esplode nel dopo esibizione Al secondo posto, Nina Zilli e Pasquale La Rocca hanno conquistato 72 punti, grazie anche all’assegnazione del tesoretto da parte di Rossella Erra. (Caffeinamagazine)

