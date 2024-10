Non si muore di più dopo il Covid: a Napoli e in Campania in calo i decessi (Di domenica 6 ottobre 2024) In molti temono che i vaccini Covid possano aver provocato un incremento di decessi improvvisi in particolare tra i giovani. Non appena avviene un accadimento tragico i social si riempiono di tesi complottistiche che vanno a puntare l'indice contro gli effetti avversi delle somministrazioni di (Di domenica 6 ottobre 2024) In molti temono che i vaccinipossano aver provocato un incremento diimprovvisi in particolare tra i giovani. Non appena avviene un accadimento tragico i social si riempiono di tesi complottistiche che vanno a puntare l'indice contro gli effetti avversi delle somministrazioni di (Napolitoday)

Napolitoday - Non si muore di più dopo il Covid | a Napoli e in Campania in calo i decessi

Il Covid è tornato a crescere nell'ultima settimana: i numeri dei contagi e dei decessi - Sono in crescita i numeri del Covid in Italia. Salgono infatti a 15.221 i contagi registrati dal 22 al 28 agosto, +11 per cento circa rispetto ai 13.690 della settimana precedente. In aumento anche i decessi, che superano il centinaio. Sono 135 i morti Covid nell'ultima settimana, il 36 per... (Today)

Casi Covid in aumento dell'11% in una settimana: 135 decessi, gli esperti spingono per il vaccino ai fragili - Il Covid oggi pare avere rialzato la testa: Casi in aumento e più decessi, soprattutto al Nord Italia. Il commento degli esperti. (Notizie.virgilio)

Singapore, +22% di decessi dall’introduzione del vaccino Covid, nati morti più che raddoppiati del +115% e natalità calata, -13% - A Singapore è aumento record di morti dopo l'introduzione del vaccino Covid, avvenuta a fine 2020. Si passa poi ai 24,292 del 2021, i 26,891 del 2022 e infine i 26,888 dello scorso anno. Un numero in ribasso ma di sole 3 unità rispetto al 2022. Singapo . In quell'anno il numero di decessi è di ... (Ilgiornaleditalia)