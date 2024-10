Masters 1000 Shanghai 2024: un buon Arnaldi lotta, ma Medvedev vince in rimonta dopo quasi 3 ore (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche il quarto scontro diretto contro Daniil Medvedev non sorride a Matteo Arnaldi, sconfitto ancora dal n°5 del mondo. Nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai il tennista sanremese disputa un’ottima partita, se la gioca alla pari contro il russo, ma perde in lotta con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 in 2h e 45? di gioco. Tanto equilibrio, più errori che vincenti e alla fine ne esce il russo con la zampata decisiva dal 4-4 del terzo set, infilando due games consecutivi per chiudere la contesa e avanzare agli ottavi del penultimo ‘1000’ della stagione. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA Medvedev-Arnaldi Scatta meglio Medvedev dai blocchi di partenza, con un break in apertura e altre occasioni per salire avanti di un ulteriore turno di battuta sia sul 2-0 che sul 3-1. (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche il quarto scontro diretto contro Daniilnon sorride a Matteo, sconfitto ancora dal n°5 del mondo. Nel terzo turno deldiil tennista sanremese disputa un’ottima partita, se la gioca alla pari contro il russo, ma perde incon il punteggio di 5-7 6-4 6-4 in 2h e 45? di gioco. Tanto equilibrio, più errori chenti e alla fine ne esce il russo con la zampata decisiva dal 4-4 del terzo set, infilando due games consecutivi per chiudere la contesa e avanzare agli ottavi del penultimo ‘’ della stagione. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACAScatta megliodai blocchi di partenza, con un break in apertura e altre occasioni per salire avanti di un ulteriore turno di battuta sia sul 2-0 che sul 3-1. (Sportface)

