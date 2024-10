Masters 1000 Shanghai 2024, ancora pioggia domenica 6 ottobre: slittano Cobolli, Musetti e Berrettini (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche in questa domenica 6 ottobre la pioggia è protagonista a Shanghai, dove è in corso il penultimo Masters 1000 della stagione ATP. Dopo la sospensione degli incontri di sabato e il successo rinvio a oggi, nella città cinese sui campi secondari si partirà in ritardo. Piove, infatti, in questo momento e quindi bisognerà attendere per vedere Flavio Cobolli (impegnato come 1°match contro Wawrinka) e in seguito Lorenzo Musetti (contro Goffin) e Matteo Berrettini (contro Rune). Nessun problema per Arnaldi e Sinner, programmati su un campo dotato di copertura. Vi terremo aggiornati sulla situazione e sull’orario di inizio anche degli altri incontri. Masters 1000 Shanghai 2024, ancora pioggia domenica 6 ottobre: slittano Cobolli, Musetti e Berrettini SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche in questalaè protagonista a, dove è in corso il penultimodella stagione ATP. Dopo la sospensione degli incontri di sabato e il successo rinvio a oggi, nella città cinese sui campi secondari si partirà in ritardo. Piove, infatti, in questo momento e quindi bisognerà attendere per vedere Flavio(impegnato come 1°match contro Wawrinka) e in seguito Lorenzo(contro Goffin) e Matteo(contro Rune). Nessun problema per Arnaldi e Sinner, programmati su un campo dotato di copertura. Vi terremo aggiornati sulla situazione e sull’orario di inizio anche degli altri incontri.SportFace. (Sportface)

LIVE – Arnaldi-Medvedev 0-0, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - Quest’ultimo è reduce dal successo per nulla scontato ai danni del brasiliano Thiago Seyboth Wild e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers, forte di un vantaggio nei precedenti che ammonta a 3-0 (6-1 il bilancio dei set). 30 locali). Sportface. In palio per il vincitore ... (Sportface)

Alcaraz-Wu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Tra i due tennisti si tratta del primo precedente in carriera, con Alcaraz che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In alternativa, anche ... (Sportface)

Arnaldi-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato a partire dalle ore 06. In alternativa, anche Sportface. . Arnaldi, inoltre, non è nel momento più favorevole della sua stagione ed è in cerca di una vittoria di prestigio che possa dare una ... (Sportface)