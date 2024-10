Martina Franca: stasera il film candidato all’Oscar, presente in sala lo scenografo che è martinese. Con un videomessaggio Vito Giuseppe Zito (Di domenica 6 ottobre 2024) Lo ha annunciato Carlo Dilonardo, assessore alla Cultura. stasera (ore 21,30) nel cinema Verdi di Martina Franca, la proiezione di “Vermiglio” sarà caratterizzata dalla presenza in sala dello scenografo. Con un videomessaggio. Si tratta di Vito Giuseppe Zito, che appunto è di Martina Franca. Il film diretto da Maura Delpero, film che ha vinto il Leone d’argento alla mostra del cinema di Venezia, è candidato al premio Oscar. L'articolo Martina Franca: stasera il film candidato all’Oscar, presente in sala lo scenografo che è martinese. Con un videomessaggio <small class="subtitle">Vito Giuseppe Zito</small> proviene da Noi Notizie.. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lo ha annunciato Carlo Dilonardo, assessore alla Cultura.(ore 21,30) nel cinema Verdi di, la proiezione di “Vermiglio” sarà caratterizzata dalla presenza indello. Con un. Si tratta di, che appunto è di. Ildiretto da Maura Delpero,che ha vinto il Leone d’argento alla mostra del cinema di Venezia, èal premio Oscar. L'articoloilinloche è. Con un proviene da Noi Notizie.. (Noinotizie)

