LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Martin prova la rimonta su Bagnaia. Marquez-Bastianini per il podio (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Ultimi due settori per Bagnaia. Sempre 1.6 di vantaggio. -1 Bastianini a 0.6 da Marquez: non può attaccarlo. -1 Inizia l'ultimo giro per Bagnaia, che ormai ha 1.6 nei confronti dell'avversario. -2 Martin adesso si arrende davvero. Alza il ritmo e precipita a 1.6 da Bagnaia. -2 Bastianini a mezzo secondo da Marquez, ma la gara sta finendo. -2 SI SCUOTE Bagnaia! Un secondo su Martin. Quando ha visto l'avversario riavvicinarsi, ha tirato fuori qualcosa dal taschino. -3 Adesso splende il sole a Motegi. -3 Morbidelli passa Binder e si prende il quinto posto. -3 Sembrava chiusa, ma questo Martin non si arrende mai. 8 decimi adesso. -3 Bastianini non riesce a chiudere il divario da Marquez e resta a 8 decimi. -3 Si riapre tutto. Martin a 9 decimi da Bagnaia. Prepariamoci ad un finale caldissimo. (Oasport)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Bagnaia allunga su Martin. Bastianini ci prova con Marquez - Aleix Espargaró (Aprilia) 16. -17 Acosta, che era ripartito dopo la caduta, viene doppiato. 6. 46 Pedro Acosta sarà l’arbitro nella sfida iridata tra Bagnaia e Martin? Il giovane spagnolo parte in pole, ieri stava per andare a vincere la Sprint Race, prima della caduta che ha compromesso tutto. ... (Oasport)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: è duello Bagnaia-Martin, caduto Acosta - -24 Bagnaia davanti ad Acosta, Bastianini, Binder, Marquez, Martin, Miller, Morbidelli, Vinales ed Espargarò. Sembrano distanti, ma questa stagione, nonché la Sprint di ieri, ci hanno dimostrato come i piloti Ducati possano recuperare tantissime posizioni in partenza e giocarsi non solo il podio, ... (Oasport)

Diretta MotoGp Giappone, la gara live. Bagnaia è a -15 da Martin - La caduta di Acosta certifica inoltre che sarà certamente un pilota Ducati a vincere il mondiale: lo spagnolo del team GasGas, satellite KTM, quinto con 181 punti, non può più raggiungere la pattuglia che lo precede. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'44"303 12. Roma, 6 ottobre 2024 – Torna la MotoGp ... (Sport.quotidiano)