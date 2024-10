LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: 30 corridori in fuga con un esiguo vantaggio (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 14.09 Aranburu, Bettiol, Hirschi e Lafay si sono riportati sul gruppo di testa che ha una ventina di secondi su quello principale. 14.08 Milesi, Costiou e Garofoli vengono ripresi dalla fuga che ora è composta da 30 corriori. 14.07 100 chilometri all’arrivo! 14.06 Giornata speciale per Gianmarco Garofoli. Quest’oggi il corridore della Astana Qazaqstan Team spegne 22 candeline. 14.05 Tre corridori provano a fuoriuscire dalla fuga. Si tratta di Lorenzo Milesi, Ewen Costiou e Gianmarco Garofoli. 14.03 I corridori in fuga tornano a guadagnare qualche secondo. 14.01 Manca meno di un chilometro alla seconda scalata del Colle Brianza (3.7 km al 6.3%). 13.58 Ma intanto dietro la UAE Team Emirates sta rimontando: 30” il ritardo del secondo troncone. 13. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 14.09 Aranburu, Bettiol, Hirschi e Lafay si sono riportati sul gruppo di testa che ha una ventina di secondi su quello principale. 14.08 Milesi, Costiou e Garofoli vengono ripresi dallache ora è composta da 30 corriori. 14.07 100 chilometri all’arrivo! 14.06 Giornata speciale per Gianmarco Garofoli. Quest’oggi il corridore della Astana Qazaqstan Team spegne 22 candeline. 14.05 Treprovano a fuoriuscire dalla. Si tratta di Lorenzo Milesi, Ewen Costiou e Gianmarco Garofoli. 14.03 Iintornano a guadagnare qualche secondo. 14.01 Manca meno di un chilometro alla seconda scalata del Colle Brianza (3.7 km al 6.3%). 13.58 Ma intanto dietro la UAE Team Emirates sta rimontando: 30” il ritardo del secondo troncone. 13. (Oasport)

Oasport - LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA | 30 corridori in fuga con un esiguo vantaggio

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: Spagna in testa con Prado, Forato prova la rimonta! - 03 Jeffrey Herlings (Olanda), vittima di una caduta nel primo giro, ha dovuto rimontare dalle retrovie, riuscendo a chiudere in quinta posizione. Durante la sua rincorsa, “The Bullet” ha difeso con successo la sua posizione dagli attacchi di Eli Tomac (Stati Uniti) prima di superare Ken Roczen ... (Oasport)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: 33 in uga, ma la UAE Team Emirates sta rimontando - 38 Aumenta il margine della prima parte del plotone, 1’25” per loro. 34 Prende il via la corsa e iniziano gli scatti! 12. 7km – +2. 12. La UAE Team Emirates sta tirando nella seconda parte del plotone. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12. 13. 26 ... (Oasport)

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1! - Jorge Prado ha preso subito il comando, sfruttando anche il vantaggio ottenuto dal sorteggio favorevole del giorno prima, e ha mantenuto la leadership fino alla fine, dimostrando che non ha abbassato la guardia nonostante la recente celebrazione del titolo mondiale. Terzo Romain Febvre (Francia), ... (Oasport)