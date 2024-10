Licata, pesante sconfitta a Ragusa: all'Aldo Campo i padroni di casa vincono 3-0 (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Licata sprofonda all'Aldo Campo di Ragusa: contro i padroni di casa non c'è partita, i gialloblù perdono con un netto 3-0. La squadra di Romano non è mai riuscita a creare veri pericoli agli avversari, palesando criticità sia in difesa che nel reparto avanzato.Il match si sblocca al 25' (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilsprofonda all'di: contro idinon c'è partita, i gialloblù perdono con un netto 3-0. La squadra di Romano non è mai riuscita a creare veri pericoli agli avversari, palesando criticità sia in difesa che nel reparto avanzato.Il match si sblocca al 25' (Agrigentonotizie)

Agrigentonotizie - Licata pesante sconfitta a Ragusa | all' Aldo Campo i padroni di casa vincono 3-0

Licata, pesante sconfitta a Ragusa: all'Aldo Campo i padroni di casa vincono 3-0 - La formazione gialloblù non riesce ad entrare mai in partita, palesando notevoli difficoltà sia in difesa che in attacco. Doppietta di Danti e rete di Johnson che chiude i conti ...(agrigentonotizie)

Serie D, Scafatese e Siracusa continuano a volare, Vibonese corsara. Risultati e classifica - Serie D in campo oggi, come di consueto: i risultati delle gare del pomeriggio, relative alle 5ª giornata, e la nuova classifica ...(strettoweb)

Tonfo del Licata a Ragusa: i padroni di casa si impongono per 3 – 0 - Un brutto Licata sprofonda allo stadio “Aldo Campo” dove il Ragusa s’impone di autorità per 3-0. Gli uomini di Romano non riescono a invertire il trend negativo di inizio stagione, confermando le lacu ...(quilicata)