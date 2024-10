Le passeggiate a Levante

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nelle librerie e sulle piattaforme online si può trovare, da qualche giorno, l’ultima fatica di Enrico Pelos, ‘- 45 escursioni nelle provincie di Genova e La Spezia’, pubblicata da Fusta Editore. È la nuova edizione, completamente rivista e adeguata, di una guida edita quasi venti anni fa da Blu Edizioni, un vero e proprio riferimento per camminatori e escursionisti. "La motivazione che mi ha spinto a riproporre la versione aggiornata della guida – racconta Enrico Pelos – è stato l’interesse da parte del nuovo editore, specializzato in editoria di viaggi, che mi ha dato la possibilità di concretizzare la mia passione per il lavoro di fotografo e scrittore portata avanti in molti anni di ricerca sul territorio, anche come giornalista pubblicista freelance. (Lanazione)