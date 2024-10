Latina, il Prefetto Ciaramella in visita alla Questura (Di domenica 6 ottobre 2024) Latina, 6 ottobre 2024- Nella mattinata di ieri il Prefetto della Provincia di Latina dott.ssa Vittoria Ciaramella ha fatto visita agli Uffici della Questura, incontrando il Questore ed i Funzionari delle varie articolazioni. Con la visita, il Prefetto ha voluto manifestare la propria vicinanza alla forze di polizia e al personale della Polizia di Stato, costantemente impegnate nel controllo del Territorio e nella prevenzione di tutte le forme di illegalità . Nell’occasione la dr.ssa Ciaramella ha elogiato e ringraziato le donne e gli uomini della Polizia di Stato in servizio presso Questura ed i Commissariati distaccati di Pubblica sicurezza per il lavoro svolto nel Territorio di tutta la provincia, evidenziando la coesione esistente per il raggiungimento dei fini istituzionali. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024- Nella mattinata di ieri ildella Provincia didott.ssa Vittoriaha fattoagli Uffici della, incontrando il Questore ed i Funzionari delle varie articolazioni. Con la, ilha voluto manifestare la propria vicinanzaforze di polizia e al personale della Polizia di Stato, costantemente impegnate nel controllo del Territorio e nella prevenzione di tutte le forme di illegalità . Nell’occasione la dr.ssaha elogiato e ringraziato le donne e gli uomini della Polizia di Stato in servizio pressoed i Commissariati distaccati di Pubblica sicurezza per il lavoro svolto nel Territorio di tutta la provincia, evidenziando la coesione esistente per il raggiungimento dei fini istituzionali. (Ilfaroonline)

Latina / Il Prefetto Vittoria Ciaramella in visita presso gli uffici della Questura - . ssa Vittoria Ciaramella ha fatto visita agli uffici della Questura, incontrando il Questore ed i Funzionari delle varie articolazioni. Latina – Nella mattinata di ieri il Prefetto della Provincia di Latina dott. Con la visita, il Prefetto ha voluto manifestare la propria vicinanza alla forze ... (Temporeale.info)

Scendono dall’altare e vanno a fare visita alla nonna in una comunità per anziani. La bella storia dalla provincia di Latina - L'articolo Scendono dall’altare e vanno a fare visita alla nonna in una comunità per anziani. Dopo il tradizionale “sì” in chiesa, una giovane coppia di sposi ha deciso di condividere la gioia del loro giorno speciale con gli ospiti della comunità per anziani di Villa Sihem. Gli anziani, sorpresi ... (Dayitalianews)

Il Palazzo dei Normanni con la sua Cappella Palatina, visita guidata alla scoperta di uno dei tesori più preziosi della Sicilia - visita guidata alla scoperta del maestoso Palazzo Reale di Palermo, un gioiello incastonato nella storia, testimone di millenni di evoluzioni culturali e politiche. Durante il tour i visitatori conosceranno le origini antiche di questo emblematico complesso, attraverso ritrovamenti... (Palermotoday)

Il Latina Calcio attende la visita del Giugliano - Soffocare sul nascere venti di crisi e impinguare una classifica che, al momento, non promette nulla di buono. Questo il leit motiv che porterà il Latina, all’ora di pranzo di domenica 6 ottobre, a ch ...(latinaoggi.eu)

India: sottosegretario Esteri Pabitra Margherita in visita ufficiale a Grenada - Il sottosegretario agli Esteri dell'India Pabitra Margherita è in visita ufficiale a Grenada, seconda tappa di un viaggio in America ...(agenzianova)

Caporalato a Pontinia: azienda agricola chiusa dai carabinieri. Denuncia e multa per il proprietario - Controllo straordinario dei Carabinieri in un'azienda agricola di Pontinia: denunciato il titolare per caporalato e mancanza di sicurezza. L'attività è stata sospesa e sono state elevate sanzioni per ...(latinaquotidiano)