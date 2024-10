La Lazio vince in rimonta, primo ko per l'Empoli (Di domenica 6 ottobre 2024) All'Olimpico avanti i toscani con Esposito, poi Zaccagni e Pedro ribaltano tutto. ROMA - La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli: le reti di Zaccagni e Pedro ribaltano l'iniziale vantaggio di Esposito e fanno esultare il pubblico dell'Olimpico. primo ko del campionato per i toscani; biancocelesti che (Di domenica 6 ottobre 2024) All'Olimpico avanti i toscani con Esposito, poi Zaccagni e Pedro ribaltano tutto. ROMA - Labatte 2-1 inl': le reti di Zaccagni e Pedro ribaltano l'iniziale vantaggio di Esposito e fanno esultare il pubblico dell'Olimpico.ko del campionato per i toscani; biancocelesti che (Ilgiornaleditalia)

Ilgiornaleditalia - La Lazio vince in rimonta primo ko per l' Empoli

La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli e aggancia la Juve al terzo posto - Allo stadio Olimpico i biancocelesti vanno sotto per il gol di Esposito ma ribaltano la partita con Zaccagni e Pedro La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3° posto in classifica agganciando la Juventus a quota 13. Prima ... (Sbircialanotizia)

Lazio-Empoli, vittoria in rimonta per i biancocelesti: Zaccagni e Pedro firmano il 2-1. Quarta vittoria di fila per Baroni - Con un bel po' di fatica, alla fine la Lazio si porta a casa la Quarta vittoria di fila superando 2-1 l'Empoli. I biancocelesti approcciano la seconda sosta Nazionali in vetta all'Europa... (Ilmessaggero)

Serie A, Lazio piega Empoli 2-1 in rimonta: decide Pedro - Primo ko stagionale per l’Empoli, invece, che resta a quota 10 ma che conferma ancora l’ottimo lavoro che sta svolgendo il tecnico D’Aversa con una prova di grande personalità . Dal dischetto Castellanos calcia potente addosso a Vasquez, poi spara alto il possibile tap-in vincente. Rosso deciso solo ... (Lapresse)

Lazio-Empoli, Baroni a LSC: “Preso gol per il campo. Complimenti alla squadra” - Le parole dell'allenatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio del match direttamente dalla pancia dello stadio Olimpico ...(cittaceleste)

Lazio-Empoli 2-1 - Un gol di Pedro al 39' st regala alla Lazio un successo in rimonta contro un Empoli che ha fatto comunque bella figura. (ANSA) ...(ansa)

??Pedro INFINITO, rimonta Lazio: Castellanos rigore, Tavares 2° in Europa | OneFootball - La Lazio non si ferma più. I biancocelesti di Baroni conquistano la quarta vittoria di fila tra campionato ed Europa League e volano al terzo posto in classifica (in attesa di Fiorentina-Milan), ...(onefootball)