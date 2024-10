Incidente mortale sulla A7: muore un motociclista e il suo cane (Di domenica 6 ottobre 2024) Un tragico Incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre lungo il tratto pavese dell’autostrada A7 Milano-Genova. Un motociclista ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un’auto mentre viaggiava in direzione sud, tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli, in provincia di Pavia. Intervento dei soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, ma le ferite riportate dal motociclista nell’impatto si sono rivelate fatali. Insieme al motociclista, ha perso la vita anche il suo cane, che viaggiava con lui su un trasportino fissato alla moto. Feriti i due occupanti dell’auto Le due persone a bordo dell’auto, che ha tamponato la moto, sono rimaste ferite, seppur non gravemente. (Di domenica 6 ottobre 2024) Un tragicostradale si è verificato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre lungo il tratto pavese dell’autostrada A7 Milano-Genova. Unha perso la vita dopo essere stato tamponato da un’auto mentre viaggiava in direzione sud, tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli, in provincia di Pavia. Intervento dei soccorsi, ma per ilnon c’è stato nulla da fare Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, ma le ferite riportate dalnell’impatto si sono rivelate fatali. Insieme al, ha perso la vita anche il suo, che viaggiava con lui su un trasportino fissato alla moto. Feriti i due occupanti dell’auto Le due persone a bordo dell’auto, che ha tamponato la moto, sono rimaste ferite, seppur non gravemente. (Thesocialpost)

