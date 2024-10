Il mio fumetto per conoscere la psiche

(Di domenica 6 ottobre 2024) Unper comunicare coi giovani attraverso un linguaggio a loro congeniale e informarli in modo accattivante, con tratti umoristici, come e perché avere cura della propria salute psichica e nel caso, come fare riferimento ai Servizi sul territorio. Si intitola "Un equilibrio di cui avere cura", e sarà presentato domani alle 15, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. Il volumetto di 16 pagine, di cui è autore il 31enne cesenate Luca Berlati, sarà distribuito gratuitamente in biblioteche, centri giovanili e Istituti scolastici, ed è frutto del progetto realizzato da aula didattica Monty Banks, associazione culturale Barbablù in collaborazione con il Centro di salute Mentale e il Comune di Cesena. Oltre a Berlati, interverranno Elisa Rocchi per Barbablù, l’assessora Carmelina Labruzzo, e gli psichiatri del Centro di Salute mentale Michele Sanza e Pietro Nucera. (Ilrestodelcarlino)