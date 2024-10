Il collettivo Gelitin-Gelatin protagonista quarta stagione di Forof (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 5 ott. (askanews) – Dal 2 ottobre 2024 al 30 giugno 2025, Forof – realtà unica a Roma che combina archeologia e arte contemporanea fondata da Giovanna Caruso Fendi – presenta la quarta stagione con un progetto site-specific dei Gelitin/Gelatin, il celebre collettivo austriaco di artisti composto da Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither e Tobias Urban. Dopo l’installazione immersiva dei SOUNDWALK Collective della prima stagione, l’esperienza spirituale di Alex Cecchetti della seconda e l’avventura baltica di Augustas Serapinas nella terza, dunque, un nuovo lavoro pensato per Forof attiva un dialogo con uno spazio sospeso fra antico e contemporaneo, intriso di reminiscenze storiche, nel pieno rispetto della sua vocazione primaria. Nimbus Limbus Omnibus è il titolo del vasto progetto espositivo ideato dai Gelitin/Gelatin per Forof e curato da Bartolomeo Pietromarchi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 5 ott. (askanews) – Dal 2 ottobre 2024 al 30 giugno 2025,– realtà unica a Roma che combina archeologia e arte contemporanea fondata da Giovanna Caruso Fendi – presenta lacon un progetto site-specific dei, il celebreaustriaco di artisti composto da Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither e Tobias Urban. Dopo l’installazione immersiva dei SOUNDWALK Collective della prima, l’esperienza spirituale di Alex Cecchetti della seconda e l’avventura baltica di Augustas Serapinas nella terza, dunque, un nuovo lavoro pensato perattiva un dialogo con uno spazio sospeso fra antico e contemporaneo, intriso di reminiscenze storiche, nel pieno rispetto della sua vocazione primaria. Nimbus Limbus Omnibus è il titolo del vasto progetto espositivo ideato daipere curato da Bartolomeo Pietromarchi. (Ildenaro)

American Horror Stories: lo spaventoso trailer ci ricorda l’arrivo della quarta stagione - “Che tipo di cose?” risponde, prima che venga mostrata una scena in cui è a letto con un uomo che viene tirato sotto il letto. Il video, di un minuto e mezzo, anticipa nuove interpretazioni di classici elementi Horror. it. In un altro fotogramma, Garber viene attivato attraverso quello che sembra ... (Screenworld)

American Horror Stories: tra mostri, cloni e Henry Winkler il trailer della quarta stagione è servito - Tutti e cinque gli episodi della nuova stagione saranno trasmessi in anteprima su Hulu il 15 ottobre. Il filmato, della durata di un minuto, presenta un montaggio accattivante di una serie di orrori, tra cui un mostro sotto il letto che minaccia Debby Ryan, …. La nuova stagione della serie ... (Movieplayer)

Lavazza diventa “Bavazza” nella quarta stagione di Emily in Paris: critiche sul Web “è imbarazzante”, ma l’azienda ci scherza su. Ecco come - E tutti gli appassionati della fiction non hanno potuto fare a meno di notare la storpiatura del ben più noto marchio italiano di caffé Lavazza, che non ha concesso la licenza per mostrare il brand durante la serie. Dal canto suo, invece, la compagnia Lavazza ha scelto di scherzarci su e di ... (Ilfattoquotidiano)

The Mandalorian 4 non ci sarà, ma Ahsoka avrà una seconda stagione: il futuro incerto delle serie di Star Wars - Di recente, un approfondito articolo di The Hollywood Reporter, intitolato “Is Disney Bad at Star Wars?”, ha esplorato le sfide e i progetti di Disney ...(starwarsaddicted)

Tra gli altri ospiti della quarta puntata della stagione anche Maurizio Lastrico e Sabrine El Mayel - Ospiti di oggi pomeriggio di Francesca Fialdini a "Da noi a ruota libera": domenica 6 ottobre su Rai 1 ci sono anche Elenoire Casalegno e Maurizio Lastrico.(gazzetta)

Bridgerton 4, Simone Ashley rompe il silenzio: Kate ci sarà? - Interprete nelle ultime due stagioni di Kate Sharma, Simone Ashley ha rivelato se tornerà nella quarta in preparazione.(comingsoon)