Il 6 ottobre 2024 la radio compie 100 anni E la prima stazione nacque in Toscana

Firenze, 5 ottobre 2024 - Oggi la radio compie 100 anni. La prima trasmissione radiofonica italiana è avvenuta infatti il 6 ottobre del 1924. Tutto ebbe inizio grazie a Guglielmo Marconi, uno dei più celebri fisici e inventori italiani, insignito anche del premio Nobel per la fisica nel 1909. A lui si deve l'invenzione delle comunicazioni senza fili e di tutto ciò che hanno portato, dalla radio alla Tv. C'è un forte legame tra la radio e la Toscana. Marconi individuò infatti proprio nella zona di Coltano, tra Pisa e Livorno il luogo adatto per costruire la prima stazione radio italiana a onde lunghe. La stazione radiotelegrafica Guglielmo Marconi, opera di alta ingegneria, venne inaugurata nel 1911 alla presenza del celebre e omonimo inventore italiano, chiamato da Re Vittorio Emanuele III per proseguire in Italia gli studi che stava conducendo in Cornovaglia.

