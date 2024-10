I Suoni della piazza - Tiziana Cappellino & Pietro Ballestrero: Gira l'anima (Di domenica 6 ottobre 2024) Due artisti con uno stile molto personale ed una sensibilità forte. La passione per la musicalità ed i ritmi del Brasile da un lato e la vitalità del jazz dall’altro dà vita ad un incontro in cui voce, chitarra e pianoforte si intrecciano creando arrangiamenti freschi, contaminazioni di stili e (Di domenica 6 ottobre 2024) Due artisti con uno stile molto personale ed una sensibilità forte. La passione per la musicalità ed i ritmi del Brasile da un lato e la vitalità del jazz dall’altro dà vita ad un incontro in cui voce, chitarra e pianoforte si intrecciano creando arrangiamenti freschi, contaminazioni di stili e (Torinotoday)

Torinotoday - I Suoni della piazza - Tiziana Cappellino & Pietro Ballestrero | Gira l' anima

The last coat of pink per i Suoni della Piazza - The last coat of pink è un trio composto da Kathya West alla voce, Alberto Dipace al pianoforte e Danilo Gallo al contrabbasso e ha all’attivo il disco omonimo, uscito nel giugno 2021 per l’etichetta discografica Caligola Records, e un secondo disco “Water’s Break” del 2024 (sempre Caligola... (Torinotoday)