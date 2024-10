Franco Carioti trovato morto sui monti svizzeri. Era scomparso da Sesto San Giovanni (Di domenica 6 ottobre 2024) Sesto San Giovanni, 6 ottobre 2024 – Dopo giorni di ricerche, è stato trovato oggi senza vita Franco Carioti, il pensionato di 80 anni di Sesto San Giovanni, che martedì si era allontanato da casa per andare a cercare funghi. Aveva avvisato una vicina di casa, ma poi non era più tornato. Così il 3 ottobre i conoscenti, ormai preoccupati, avevano sporto denuncia ai carabinieri, indicando il Varesotto o il Comasco come possibili zone in cui si era diretto. Divulgando l’appello alle ricerche anche sui social, dove erano state pubblicate sue foto e indicazioni su modello e targa dell’auto, una Seat Ibiza Grigia. La svolta è arrivata questa mattina, quando l’auto è stata trovata parcheggiata a Bosco Meriggio a Lanzo d'Intelvi. (Di domenica 6 ottobre 2024)San, 6 ottobre 2024 – Dopo giorni di ricerche, è statooggi senza vita, il pensionato di 80 anni diSan, che martedì si era allontanato da casa per andare a cercare funghi. Aveva avvisato una vicina di casa, ma poi non era più tornato. Così il 3 ottobre i conoscenti, ormai preoccupati, avevano sporto denuncia ai carabinieri, indicando il Varesotto o il Comasco come possibili zone in cui si era diretto. Divulgando l’appello alle ricerche anche sui social, dove erano state pubblicate sue foto e indicazioni su modello e targa dell’auto, una Seat Ibiza Grigia. La svolta è arrivata questa mattina, quando l’auto è stata trovata parcheggiata a Bosco Meriggio a Lanzo d'Intelvi. (Ilgiorno)

Ilgiorno - Franco Carioti trovato morto sui monti svizzeri Era scomparso da Sesto San Giovanni

Franco Carioti trovato morto sui monti svizzeri. Era scomparso da Sesto San Giovanni - Il pensionato, 80 anni, si era allontanato da casa martedì per andare a cercare funghi. Le ricerche si sono concentrate nella zona dell’Alta Valle Intelvi, in prossimità della Sighignola ...(ilgiorno)

