Forlì che esame stasera contro Verona Martino | Cercheremo di fare passi avanti

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Affrontiamo la terza partita in una settimana, per un inizio sicuramente molto intensouna squadra di livello, che alla luce delle conferme dello scorso anno e dei nuovi innesti non ha bisogno di grandi presentazioni.diancora dei piccoliinnel nostro processo di crescita, con l’obiettivo di ripartire dall’atteggiamento e dalla difesa messi in campoCento: visto il talento offensivo dei nostri avversari saranno aspetti ancora più determinante". Coach Antimopresenta così la gara di, guidata da Alessandro Ramagli (palla a due ore 20, Unieuro Arena), una delle compagini che, come, punta alla promozione. "Siamo un gruppo – prosegue–, che può esaltarsi a giocare in campo aperto, a cui piace passarsi la palla coinvolgendo tutti i giocatori e tenere alto il ritmo della gara. (Sport.quotidiano)