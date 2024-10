Fiorentina-Milan Palladino | Vinta gara importante convinto che possiamo crescere

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Abbiamo vinto una partita, meritando, i miei giocatori hanno fatto la prestazione che mi aspettavo. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, hanno difeso con coraggio, con qualità e sacrificio. Giocare contro questoè complicato, hanno messo in difficoltà il Bayer Leverkusen, abbiamo trovato solidità e questo èperché giocare insieme ti dà grandi valori anche umani. Oggi in serie A non ti puoi concedere due giocatori che non difendono. Sonocheancora tanto nel gioco e nella qualità”. Lo ha detto a Dazn il tecnico viola Raffaeleal termine dellafravalida per il campionato di serie A terminata 2-1 per i gigliati. (Sportface.it)