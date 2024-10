Fiorentina-Milan 2-1, i rossoneri perdono terreno sul Napoli: la nuova classifica (Di domenica 6 ottobre 2024) La sconfitta dei rossoneri in quel di Firenze regala un nuovo scossone in classifica: può esultare anche il Napoli. Si conclude la settima giornata del campionato di Serie A che vede il Napoli di Antonio Conte posizionato solitario in prima classe. A permettere il mantenimento della vetta dopo il successo interno con il Monza è stata la vittoria di venerdì rifilata al Como, la quale ha inevitabilmente trasferito una grossa dose di pressione alle dirette rivali scese in campo solo in un secondo momento. La primissima big impegnata in seguito alla gara del Maradona è stata l’Inter, che con fatica ha superato il Torino per tre a due. Scenario diverso, invece, per Juventus e Milan, reduci da risultati meno entusiasmanti ma di enorme importanza per i ragazzi di Antonio Conte. Lo scenario di classifica è estremamente interessante, sorridono i supporters partenopei. (Di domenica 6 ottobre 2024) La sconfitta deiin quel di Firenze regala un nuovo scossone in: può esultare anche il. Si conclude la settima giornata del campionato di Serie A che vede ildi Antonio Conte posizionato solitario in prima classe. A permettere il mantenimento della vetta dopo il successo interno con il Monza è stata la vittoria di venerdì rifilata al Como, la quale ha inevitabilmente trasferito una grossa dose di pressione alle dirette rivali scese in campo solo in un secondo momento. La primissima big impegnata in seguito alla gara del Maradona è stata l’Inter, che con fatica ha superato il Torino per tre a due. Scenario diverso, invece, per Juventus e, reduci da risultati meno entusiasmanti ma di enorme importanza per i ragazzi di Antonio Conte. Lo scenario diè estremamente interessante, sorridono i supporters partenopei. (Spazionapoli.it)

Spazionapoli.it - Fiorentina-Milan 2-1, i rossoneri perdono terreno sul Napoli: la nuova classifica

ANSA - Inter a conoscenza dell'inchiesta. Milan, scoperto legame tra ultras rossoneri e clan di Napoli - Una possibile fuga di notizie e un elemento che sembra certificare gli stretti quanto proficui rapporti tra figure dell`Inter ed ultras. Emerge... (Calciomercato.com)

Milan, via Foseca e dentro Sarri: l’ex Napoli sarebbe pronto a ripartire dai rossoneri - Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca lascerà presto la panchina del Milan. A rivelare dell’interessamento dei rossoneri per l’ex azzurro il portale SportMediaset. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore sarebbe ormai in bilico e il dirigente Zlatan Ibrahimovic avrebbe scelto un ex ... (Dailynews24.it)

Hermoso Milan: i rossoneri si INSERISCONO nella trattativa del Napoli: le ULTIME - Lo conferma il giornalista Orazio Accomando su X. Il Milan si inserisce per Hermoso, difensore spagnolo che si è svincolata dall’Atletico Madrid e che piace al Napoli Mario Hermoso è un obiettivo concreto del Milan per la difesa. Lo spagnolo classe 1995 è attualmente svincolato dopo aver terminato ... (Calcionews24.com)

La Fiorentina vola con Adli e Gudmundsson: Milan e Fonseca nei guai - Partita stupenda tra Fiorentina e Milan, la spuntano i viola per 2-1 in un match con tre rigori falliti: ko pesante per i rossoneri ...(calciomercato.it)

Fiorentina-Milan, la richiesta precisa di Fonseca: “Stasera conta soltanto una cosa” - Il Milan scende in campo contro la Fiorentina per un match appassionante e delicato: Paulo Fonseca ha le idee chiare Dopo le delusioni europee, il Milan ritrova il campionato. I rossoneri in campo nel ...(calciomercato.it)

Pazzesco in Fiorentina-Milan, due rigori nel primo tempo: sbagliano Kean e Theo - Un rigore per parte, entrambi sbagliati: il primo tempo di Fiorentina-Milan ha visto due conclusioni dal dischetto parate dai portieri.(areanapoli.it)