Festa delle Capanne Il Comune annulla il laboratorio pensato per la ricorrenza ebraica

(Di domenica 6 ottobre 2024) "A seguito di un’attenta riflessione interna, al fine di evitare fraintendimenti che potrebbero distorcere le intenzioni originali di un’iniziativa concepita esclusivamente per il suo valore storico e culturale, l’Amministrazione comunale ha deciso dire ilper la". Con queste parole ildi Pitigliano, sulla propria pagina Facebook, ha dato notizia che il, che sarebbe consistito nell’allestimento della capanna "sukka", che si sarebbe dovuto svolgere giovedì 17, in occasione della) della(sukkoth) non avrà più luogo. Laricorda la permanenza degli ebrei nel deserto dopo la liberazione dalla schiavitù d’Egitto. Unche, secondo l’Amministrazione, avrebbe potuto creare fraintendimenti. (Lanazione)