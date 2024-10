Era andato a funghi: scomparso da giorni un 80enne. Ritrovata l'auto in Valle Intelvi (Di domenica 6 ottobre 2024) Si cerca dal 1 ottobre Franco Carioti, circa 80 anni, scomparso da Sesto San Giovanni (Milano). Aveva detto a una vicina di casa che sarebbe andato a funghi in Valle Intelvi ma da allora si sono perse le sue tracce. Ci informano che la sua auto, una Seat Ibiza grigia, è stata trovata in un (Di domenica 6 ottobre 2024) Si cerca dal 1 ottobre Franco Carioti, circa 80 anni,da Sesto San Giovanni (Milano). Aveva detto a una vicina di casa che sarebbeinma da allora si sono perse le sue tracce. Ci informano che la sua, una Seat Ibiza grigia, è stata trovata in un (Quicomo)

Quicomo - Era andato a funghi | scomparso da giorni un 80enne Ritrovata l' auto in Valle Intelvi

Era andato a fare funghi: scomparso da giorni un 80enne. Ritrovata l'auto in Valle Intelvi - Si cerca dal 1 ottobre Franco Carioti, circa 80 anni, scomparso l'1 Ottobre da Sesto San Giovanni (Milano). Aveva detto a una vicina di casa che sarebbe andato a fare funghi in Valle Intelvi ma da allora si sono perse le sue tracce. Ci informano che la sua auto, una Seat Ibiza grigia, è stata... (Quicomo)

Terzo Mandato, Simeone (PSDI): “De Luca sfida la linea del PD, segnale che i partiti hanno perso autorevolezza” - . it. “La verità è che l’autorevolezza dei partiti e dei leader nazionali è messa seriamente in discussione da questa vicenda e il dato politico di tutta questa telenovela è quello che, chiunque volesse dare una mano al centrosinistra, magari candidandosi alle prossime Regionali in Campania, ... (Anteprima24)

Il lungo sabato sera fermi in autostrada: l'incidente a catena che ha mandato il traffico in tilt - Auto ferme in autostrada di sabato sera a causa di un incidente a catena sulla A4. Nella serata di sabato 21 settembre diverse auto sono rimaste coinvolte nel sinistro, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20, nel tratto compreso tra le... (Monzatoday)

Precipita con l'auto per 150 metri, muore un 66enne altoatesino - Un 66enne ha perso la vita in un incidente che si è verificato verso le 8 in località Costa, nel comune di Badia, in Alto Adige. (ANSA) ...(ansa)

Tremendo scontro frontale auto - moto, un ragazzo di 26 anni è morto - BOLZANO. Incidente mortale tra Fiè e Castelrotto, all'altezza di San Costantino, nella serata di ieri. Un giovane del posto, di 26 anni, è morto dopo essersi schiantato contro un'auto. Dalle informazi ...(ildolomiti)

Sempre più giovani investono nel terzo pilastro - Alcuni presenti hanno rotto un finestrino laterale e hanno aiutato il conducente a uscire. L'uomo ha riportato ferite non meglio specificate. Dopo le prime cure mediche, è stato trasportato in ...(tio.ch)