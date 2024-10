Dopo la multa al Crazy Pizza per le decorazioni floreali, ecco la risposta di Briatore al Comune di Roma: festa in strada e tranci in regalo – Il video (Di domenica 6 ottobre 2024) È ancora guerra aperta tra Flavio Briatore e il Comune di Roma, Dopo che il suo Crazy Pizza è stato multato per le decorazioni floreali sistemate sulle vetrine. «La camorra e la spazzatura vanno bene, i miei fiori no», aveva attaccato l’imprenditore. Oggi – 6 settembre – si è consumato un altro round della diatriba con l’amministrazione capitolina. Briatore ha organizzato una festa fuori dal locale in via Veneto: show dei suoi Pizzaioli, tranci di Pizza in regalo e mazzolini di fiori secchi offerti ai passanti. Una provocazione? È probabile, tanto che l’imprenditore ha pubblicato un videoriassunto della festa su Instagram, commentandolo con un laconico: «Roma ha risposto al nostro invito». L'articolo Dopo la multa al Crazy Pizza per le decorazioni floreali, ecco la risposta di Briatore al Comune di Roma: festa in strada e tranci in regalo – Il video proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 6 ottobre 2024) È ancora guerra aperta tra Flavioe ildiche il suoè statoto per lesistemate sulle vetrine. «La camorra e la spazzatura vanno bene, i miei fiori no», aveva attaccato l’imprenditore. Oggi – 6 settembre – si è consumato un altro round della diatriba con l’amministrazione capitolina.ha organizzato unafuori dal locale in via Veneto: show dei suoiioli,diine mazzolini di fiori secchi offerti ai passanti. Una provocazione? È probabile, tanto che l’imprenditore ha pubblicato unriassunto dellasu Instagram, commentandolo con un laconico: «ha risposto al nostro invito». L'articololaalper leladialdiinin– Ilproviene da Open.

