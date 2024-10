Di Marzio | Inter differenza clamorosa in un dato dall’anno scorso

(Di domenica 6 ottobre 2024) Diha commentato la vittoria dell’contro il Torino per 3-2. Il giornalista si concentra in particolare su un. DIVARIO – Gianluca Dia Sky Sport commenta il rendimento dei nerazzurri: «rispetto alle prime sette giornate delloanno, ha preso già il triplo dei gol dell’anno. Oggi l’ha fatto tre gol su cross, su 46 cross prima di oggi aveva fatto solo due gol: è la squadra che crossa di più in Italia. Oggi questa arma è stata chirurgica». Anche ieri, l’ha incassato altri due gol col Torino salendo a quota nove gol subiti in campionato. Loanno erano solamente tre. (Inter-news)