Cinque famiglie isolate Quel ponticello sul fosso travolto dalle piogge

(Di domenica 6 ottobre 2024) Speriamo che non piova troppo. E il pensiero didi Casal di Mezzo di Strettura, frazione del comune di Spoleto, che temonoi l’ennesimo invero da incubo. Sì, perché da anni sono costretti a fare i conti con unche trasporta l’acqua piovana da Montebibico a valle, ma soprattutto conche lo attraversa e che gli permette di raggiungere le proprie abitazioni. Il problema va avanti da tempo e giovedì scorso, a causa delle incessanti, i residenti sono rimasti per l’ennesima volta isolati. La strada è tornata percorribile solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e le, per l’ennesima volta, hanno tirato un respiro di sollievo. Soprattutto d’inverno, però, convivono con il terrore di non poter rientrare in casa o di non poter uscire dalla propria zona. (Lanazione)