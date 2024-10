Bonucci | L’obiettivo di Conte al Napoli è lo scudetto ora vola basso per tenere la piazza un po’ tranquilla

(Di domenica 6 ottobre 2024) Leonardonegli studi di SkySport ha raccontato il suo Antonio, parlando anche del suo arrivo al«È meticoloso, è puntiglioso. Mi sono trovato spesse volte a parlare con lui. Lui deve trovare la soluzione per vincere e si è accorto che rispetto al passato il calcio è cambiato. Non poteva già adattare il suo modo di vedere il calcio. Adesso vediamo uncompletamente diverso ma che ha la sua identità, le sue caratteristiche ben precise. Portare delle idee e convincere i calciatori è la cosa più importante che antonio ha fatto in tutte le squadre che ha avuto».è l’uomo che sa motivare i calciatori È schedato perché è veloce nel farlo «Perché ti entra dentro, nell’anima del giocatore. Kvara lo vediamo giocare in mezzo al campo cosa che non ha mai fatto, con Spalletti giocava con i piedi sulla linea. Adesso lo ha convinto che quello è il modo giusto. (Ilnapolista.it)