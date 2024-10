WWE | Nominata la prima campionessa di WWE Speed – spoiler

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 5 ottobre 2024) La WWE ha ufficialmente incoronato laWomen’s. In un match svoltosi dopo SmackDown a Nashville, Candice LeRae ha sconfitto IYO SKY nella finale del torneo WWEWomen’s, conquistando lo storico titolo. Questa vittoria segna lavolta che LeRae trionfa su SKY nella sua carriera. Il torneoWomen’s Il torneo, iniziato a settembre, ha visto la partecipazione di diverse star di punta della WWE. IYO SKY è avanzata alla finale dopo aver sconfitto Naomi, mentre Candice LeRae si è guadagnata il posto in finale affrontando Kairi Sane. Nei round precedenti, SKY aveva sconfitto Lyra Valkyria, mentre LeRae aveva superato Piper Niven. Il formato WWELa serie WWE, lanciata nel febbraio 2024, è un formato unico che va in onda esclusivamente su X (ex Twitter).