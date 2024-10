Ultime Notizie Roma del 05-10-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio domani a Tirano i canali di Natural leader di hezbollah ucciso del della Beirut si terranno in concomitanza con la preghiera del venerdì guidata da camminare e gli ultimi attacchi sulla capitale libanese avrebbero cercato di colpire il probabile successore Safi al-din secondo i media Americani nel mirino di Israele ci sono gli impianti petroliferi iraniani biden ritira ancora evitabile una guerra totale medioriente rientrati stanotte e 128 italiano dal libro col volo charter organizzato dalla Farnesina allarme infiltrati per la manifestazione pro Palestina di domani aGiorgetti avverte manovra finanziaria richiederà perché rifici da tutti perché risanare i conti pubblici come chiede l’Unione Europea è uno sforzo che dovranno sostenere individui pubbliche amministrazioni aziende il ...