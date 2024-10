Trapani | schianto eurofighter indagati due ufficiali per la morte del top gun Antonio Fabio Altruda

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Era il 13 dicembre del 2022, quando il caccia guidato dal pilota 33enne originario di Caserta, del 37esimo Stormo di, si schiantò vicino alla base quando stava rientrando da una missione di addestramento a Marsala, precisamente Birgi, in località Locogrande. Per quel tragico incidente la procura ha iscritto nel registro deglidue militari dell’Aeronautica Militare.dell’, due militariI due militarisono un pilota capo formazione del volo di trasferimento dell’aereo e un colonnello, ex comandante del 37esimo Stormo e per entrambi l’accusa è di omicidio colposo.