Traffico Roma del 05-10-2024 ore 13 | 30

(Di sabato 5 ottobre 2024) in corso uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico fino alle 17 a rischio bus filobus metropolitane la ferrovia termini Centocelle e bus periferici le agitazioni riprenderanno alle 20 per prepararsi A fine servizio fino a domani 6 ottobre alla fiera di Roma in via Portuense è in svolgimento la manifestazione Romics il Festival Internazionale del fumetto la fiera è aperta dalle 10 alle 19 e si può raggiungere anche con alla ferrovia fl1 Orte Fiumicino aeroporto attive anche diverse linee bus disagi infine al trasporto ferroviario sulla linea Roma-sulmona-pescara la circolazione sospesa tra Guidonia Montecelio per lavori all'infrastruttura fino a domani sera i treni subiscono cancellazione e variazioni di percorso attivo servizio bus sostitutivo