Sanzioni ai beni russi Orban blocca l’Europa

(Di sabato 5 ottobre 2024) La storia è sempre la stessa: Budapest dice no. Questa volta però ci vanno di mezzo anche gli interessi degli Usa. Il terreno di scontro è il prestito da 50 miliardi di dollari all’Ucraina deciso su impulso di Washington con a garanzia gli asset della Banca Centrale russa immobilizzati in Europa. L’Ungheria ha espresso riserve e dunque la Commissione Ue ha ideato un meccanismo per aggirare il possibile veto . In sintesi, paga l’Ue. Ma le conseguenze politiche potrebbero essere rilevanti.