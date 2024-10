Roma cura del verde | accordo quadro da 100 milioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Prende il via il nuovoper ladeldida 100, per il triennio 2024-2026, organizzato su 15 lotti integrati in 15 Municipi, per complessivi 400di mq di aree verdi sopra i 20mila mq. Quelle di ampiezza inferiore, infatti, sono state già affidate in gestione diretta ai Municipi, per complessivi 4,4di mq. La gara, con un importo mai bandito prima dal Dipartimento Tutela Ambientale, si è conclusa nei tempi ordinari, pur avendo riguardato la valutazione di oltre 300 offerte ricevute dalle imprese.