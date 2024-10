Prezzi | borsa della spesa in calo triglie porcini e zucche nei mercati all’ingrosso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il borsino deiapre le porte a tutti i prodotti autunnali. Ad indicare quali sono i migliori da acquistare è La, il servizio di Bmti e ItalRete d’Imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profi. Partendo dalla frutta, questa settimana, si registranoinintorno a 1,50 euro/Kg, per i cachi vaniglia provenienti dalla Campania grazie ad un aumentoproduzione. Inoltre, questo è ancora il momento in cui si può consumare l’uva da tavola, anche se tutte le ultime battute. In particolare,, si registranointorno a 2,20 euro/Kg per l’uva bianca Vittoria. Autunno è anche sinonimo di melograni che stanno presentando una buona qualità. Le temperature ancora alte, però, non stanno invocando al consumo di questo prodotto e, per questo, isi mantengono bassi intorno ai 2,00 euro/Kg.