Porrini Buongiorno il top in difesa

(Di sabato 5 ottobre 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sergio, allenatore ed ex calciatore di Juve e Milan., la sua analisi dopo le prime partite Chi vede avvantaggiato? “Nessuno al momento. L’Inter ha la rosa più competitiva. Il Napoli è in grandissima forma. L’assenza delle coppe può fare la differenza. La Juve non prende gol, il lavoro di Motta è importante, in settimana ha entusiasmato tutti. Quindi prima Inter, poi Juve e Napoli subito sotto”.su Fonseca Il tecnico del Milan ha la squadra in mano? “Sì. Nel momento che sei sulla graticola, quando sei consapevole che se sbagli la partita più importante, il derby, e vinci vuol dire che hai saputo toccare le corde giuste. Hai il gruppo in mano, hai ottenuto una grandissima reazione. É stato bravo Fonseca dopo l’inizio di stagione”.