Manovra Tajani | Obiettivo del Governo è crescita senza aumento delle tasse

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Ladeve seguire sempre la stessa linea, non ci sono tantissime risorse perché c’è un nuovo patto di stabilità che ci obbliga a rientrare entro sette anni. I dati sono positivi, però certamente dobbiamo ogni anno fare dei risparmi e dobbiamo fare in modo che la linea sia sempre quella della riduzione della pressione fiscale.poter fare tutto quello che vorremmo, però non cambia la linea politica, non cambia la direzione di marcia. Continueremo ad andare facendo tutto ciò che possiamo con le risorse e impegnandoci per il rispetto degli impegni che prendiamo con Bruxelles per il rispetto del patto di stabilità”. A dirlo è il ministro degli Esteri e Vicepremier, Antonio, parlando a margine della ‘Giornata dell’economia’ organizzata da Forza Italia a Milano.