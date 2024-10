Luna Rossa continuerà la sua avventura in America’s Cup Bertelli | Piattaforma ottima per ripartire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di bilanci perdopo l’eliminazione nella finale di Louis Vuitton Cup 2024 contro Ineos Britannia. All’indomani della sconfitta che ha cancellato il sogno degli italiani inCup, Patrizio, Presidente del teamPrada Pirelli, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul futuro del team, insieme a Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli e co-title sponsor del team, e Max Sirena, Skipper e Team Director. Non è un addio, quello di Barcellona. Anzi,ha confermato chela suain Coppa America e lo farà ancora con Max Sirena alla guida.