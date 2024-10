Luna Rossa battuta Ineos Britannia vince Louis Vuitton Cup e vola all’America’s Cup

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) –sconfitta nella finale dellaCup.l’undicesima regata della serie, oggi 4 ottobre 2024 si aggiudica la sfida per 7-4 e si qualifica per la finale dell’America’s Cup. La barca britannica sfiderà il defender, Team New Zealand, dal 12 al 27 ottobre nel mare davanti a Barcellona. Per conquistare il trofeo, bisogneràre 7 regate. La barca di Sir Ben Ainslie parte in testa e guadagna metri nel primo tratto,recupera, passa in testa ma dopo la virata perde terreno.allunga fino a portare il vantaggio a 9” alla seconda boa.continua a navigare nei rifiuti di vento di, nel terzo lato la distanza continua a essere superiore ai 150 metri. Al giro di boa distacco di 11? e distanza variabile tra i 200 e i 150 metri nel quarto lato.