La noia del nuovo che diventa standard

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il mondo occidentale, europeo specialmente, si è negli ultimi anni riempito di nuovi locali con nuovi format, che sonoti nel tempo mainstream, come succede a tutte le mode che nascono come idea alternativa al consueto e al pop e prendono talmente piede da essere poi copiati ere parte dell’offerta normale, perdendo di fatto la loro identità e unicità. Di solito, alla fine, rimangono solo i pionieri, convinti del format perché l’hanno costruito o mutuato dall’estero con determinazione, e quelli venuti dopo vivacchiano per un po’ ma poi scompaiono, di solito all’inseguimento della moda successiva. Così sta succedendo con i nuovi ristoranti facili, quei posti che stanno tra l’enoteca con cucina e la gastronomia con servizio, quei bar evoluti che accanto ai cocktail hanno anche qualche proposta di cibo.