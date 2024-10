La lotta ai cambiamenti climatici Piano speciale in arrivo 13 milioni | Avanti con la sicurezza idraulica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024): inaltri 13di euro. I dieci interventi saranno finanziati dai fondi del Commissario Delegato inseriti nel. Non si fermano i progetti e le opere di manutenzione straordinaria e urgente per mettere inil territorio e migliorare la sua tenuta idrogeologica, anche alla luce degli eventi metereologici estremi delle scorse settimane. Grazie a un nuovo finanziamento di 13di euro, ottenuto dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nell’ambito del “” sarà possibile realizzare alcuni importanti interventi per incrementare ladel reticolo di bonifica.