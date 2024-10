L’ Amerigo Vespucci conquista l’Australia tappa del tour mondiale della Nave più bella del mondo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Inaugurata laaustraliana del, lo storico veliero escuolaMarina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel. Giunto per la prima volta nella città di Darwin, capitale del Territorio del Nord del(video) nelle cui acque ha incontrato “Lo Spirito di Stella”: il primo catamarano completamente accessibile impegnato nelnell’ambito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves – Ruote sulle Onde – Around the World 2023-2025. Due progetti fortemente voluti e promossi dal MinistroDifesa Guido Crosetto.