Incidente tremendo doppio schianto tra 4 auto

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gravenella serata di venerdì 4 ottobre sulla Ss36, tra Seregno e Seregno San Salvatore. Quattrocoinvolte e due persone ferite trasferite in ospedale in codice giallo. L’si è verificato intorno alle 21.15 e, secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, il primo scontro ha coinvolto due vetture. L’impatto ha poi provocato un secondoche ha coinvolto altre due. Soccorsi immediati e traffico bloccato L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato due ambulanze sul posto in codice rosso. Presenti anche duepompe dei vigili del fuoco di Seregno e gli agenti della Polstrada, impegnati ora nella ricostruzione della dinamica. Le due persone ferite, uomini di 26 e 41 anni, sono state trasferite all’ospedale San Gerardo di Monza. L'articolotra 4proviene da The Social Post.