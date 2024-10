Il Giro dell’Emilia 2024 è di Pogacar | prima vittoria da iridato a San Luca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre- Ancora una volta ildell'Emilia ha dato spettacolo con un arrivo che fin dalla mattina si è presentato epico, con pioggia a tratti e nebbia a creare un'atmosfera decisamente particolare. Situazione meteo che non ha scoraggiato i tanti appassionati che hanno iniziato a raggiungere la vetta di Sangià dalle 10 del mattino, percorrendo la storica salita che mostra ancora le scritte a terra del passaggio del Tour de France. Il podio femminile Nell'emozionante prova femminile della 11ma Donne elite, Italia batte Francia 2 a zero, con la campionessa tricolore Longo Borghini che scattando in solitaria alla seconda ascesa, si prende la sua 4aall'Emilia imponendosi sulle francesi Music e Labous.