Il dopo gara del mister Se Palladino usa l’IA Risposte da chat gpt

(Di sabato 5 ottobre 2024) Se per caso vostro figlio vi chiede come funziona esattamente questa nuova formula delle coppe europee avete di fronte varie possibilità per rispondere senza fare brutta figura. La prima: scusa tesoro, devo uscire di corsa, ho un problema sul lavoro. Ne riparliamo stasera a cena. La seconda: tesoro non è complicata, se vai su google trovi tutto e facciamo prima. La terza: Beh, praticamente è come un campionato che serve a provare a disinnescare la superlega e a incassare sempre più soldi riempiendo le tv di partite avvincenti ed emozionanti come una gita scolastica al Vingone.