Il buco – Capitolo 2 la spiegazione del finale | cosa succede a Perempuan?

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il2, ladel? Come il suo predecessore (qui la recensione), Il2 lascia intenzionalmente gli spettatori con molte domande senza risposta, ma molti dettagli sottili nel corso del film avrebbero potuto fornire alcune risposte concrete. Dopo una sequenza che rivela le scelte alimentari di molti prigionieri nella fossa, Il2 fa un salto in avanti e mostra come qualcuno dei piani superiori abbia mangiato la pizza di Zamiatin. Quest’ultimo è pertanto attratto dall’idea di mangiare il cibo di qualcun altro. Tuttavia, le persone sopra di lui predicano la solidarietà e lo incoraggiano a rimanere affamato per garantire che tutti abbiano la loro parte.