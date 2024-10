I cittadini devono essere ascoltati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Smantellato il presidio permanente in via Curtatone, sono continuate le operazioni di taglio degli alberi sull’area dove sarà realizzato il progetto di un nuovo polo scolastico che comporterà la dismissione di quattro scuole di quartiere. Per due mesi volontari di tutte le età, esponenti di comitati, associazioni e i giovani di Tanuki sono stati presenti giorno e notte per impedire l’intervento delle motoseghe. Nulla da fare, l’altra mattina l’arrivo delle forze dell’ordine e lo sgombero, quindi l’avvio dell’abbattimento delle piante. Su quanto accaduto sono intervenuti Alessandro Pennati e Camilla Colombo, portavoce di Europa Verde - Verdi Varese: "Quando un’istituzione usa la forza anziché il dialogo per “risolvere“ le proprie questioni, è una sconfitta per la società.