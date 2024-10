Hockey pista | Coppa Italia e Memorial Lorenzo Sala È già derbyssimo Roller-Modena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) È già derby nell’su, sia pure per ladi Serie A2 ma già indicativo anche in chiave campionato visto che le due contendenti,Scandiano e Amatori, in questa stagione puntano molto in alto. Si gioca oggi alle 18 a Montale con ingresso gratuito tra due formazioni che si conoscono molto bene e che presentano alcuni ex. Scandiano ha 3 punti,0, avendo riposato al primo turno. L’altra gara odierna è, alle 18 a Lodi, quella del girone B didi Serie B tra il localee la Minimotor Correggio. Domani, sempre nel girone B, alle 18 si affrontanoScandiano e Amatori Lodi. Nel girone E, alle 16,30 di domani aè prevista la gara tra l’Amatori e la Sasco Rotellistica Scandianese di Massimo Barbieri (foto). A conclusione della giornata, al Dorando Pietri di Correggio, alle 20,45 si gioca Italplastic–Pesaro.