Hockey ghiaccio Asiago è dirompente del derby contro Bolzano in ICE League Val Pusteria ko

(Di sabato 5 ottobre 2024) Uno dei tanti venerdì sera della stagione regolare dell’ICE2024-2025 è andato in archivio. Tutte e tre le squadre italiane erano in campo, ecco come sono andate le cose nel dettaglio. La copertina se la prende tutta l’incrocio fra. Gli ospiti si sono imposti in trasferta con lo score di 2-8, in una partita equilibrata nel primo terzo di gara, chiuso sul 2-2 per effetto del doppio botta e risposta sull’asse Finoro-Gazzola e Gazley-Saracino, e poi dominata dai veneti che dall’inizio del secondo segmento di partita hanno dominato infilando sei reti di fila. Da Turnbull a Turnbull, firmatario di una tripletta, passando ancora per Gazzola, Ierullo e Porco. Nell’altra gara attenzionata invece il Valha ceduto 2-4 in casa ai Black Wings Linz.