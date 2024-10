HO TROVATO IL MIO RUOLO

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Il mio nome d’arte viene dai Cavalieri dello zodiaco. Ho iniziato a girare le fiere del fumetto con il cosplay: per molti sono la “scusa“ per indossare i costumi, fare foto e incontrare persone con cui si hanno gli stessi interessi. Verso i 15 anni, mi sentivo completamente fuori dal contesto e, nel cercare il mio posto, ho scoperto il mondo nerd, anime, manga. Ho iniziato indossando le gonnelline a pieghe delle divise scolastiche giapponesi e in pochissimo sono diventata quella “figa“, sono riuscita a emergere". Quali sono i personaggi più in voga tra i cosplayer? "Ci sono delle “ondate“. Ora Deadpool e My Hero Academia, tra un po’ di nuovo Harley Quinn e Joker. Poi gli evergreen". In Italia come viene visto questo mondo? "Purtroppo spesso viene associato con la pornografia, con OnlyFans". G.P.