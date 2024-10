Giro dell’Emilia 2024 risultati e classifica | vittoria in solitaria per Pogacar ritiro per Evenepoel

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ie ladel, sui 215,8 km da Vignola a Bologna:schiacciante di Tadej, che con una gara delle sue taglia per primo il traguardo dopo 5:14:43. Un attacco partito a circa 38 km dal traguardo e poi un’andatura costante che non ha lasciato scampo agli altri corridori, e che ha permesso al neo campione del mondo di chiudere con un vantaggio di poco inferiore ai due minuti su Tom Pidcock, che ha vinto lo sprint finale su Davide Piganzoli e Michael Woods. I tre, negli ultimissimi km della gara, hanno recuperato e staccato Florian Lipowitz, per larghi tratti unico inseguitore di.. Da sottolineare ildi Remco Evenopoel a circa 20 km dall’arrivo. Ecco, quindi, ladella prova odierna.