Giornata nera | Roma blindata tra sciopero dei trasporti e manifestazione vietata pro-Palestina

(Di sabato 5 ottobre 2024) Corteo vietato pro-dei: allerta alta acon le forze dell’ordine schierate da questa mattina. È unadifficile per la Capitale, dove allonazionale deisi aggiunge lapro-, che si terrà lo stesso nonostante il divieto della Questura didei giorni scorsi. La protesta non autorizzata è prevista nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 ottobre, a due giorni dal 7, primo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele.per lapro-e lodei(Ansa Foto) – notizie.comLe forze dell’ordine sono al lavoro da questa mattina, con controlli a tappeto ai caselli autostradali e nelle stazioni. L’area più attenzionata è quella della stazione Ostiense, come predisposto dal neo questore diRoberto Massucci.